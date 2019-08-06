Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nden hükümete Aden uyarısı

ADEN (AA) - Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi, meşru hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

Güney Hareketi Siyasi Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, yaptığı yazılı açıklamada, meşru hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemeye çalışmakla suçladı.

Hükümete bağlı güçlerin 1 Ağustos'ta Aden'de bir askeri karargah ile emniyet merkezine düzenlenen saldırıların ardından kenti kaosa sürüklemek için şehirde konuşlandığını ileri süren Bin Berik, "Hükümetin Aden'de kalması tehlikelidir. Güney halkı bunu kabul etmeyecektir. Halkın hükümet güçlerinin Aden'den çıkarılmasını istemesi durumunda suçlanmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Eylül 2014'te meşru hükümete darbe yaparak başkent Sana'yı ele geçirmesi üzerine hükümet Aden'i "geçici başkent" ilan etmişti.

Yemen İçişleri Bakanlığı, geçici başkent Aden'de 1 Ağustos'ta bir askeri karargah ile emniyet merkezine düzenlenen saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Husilere ait El-Mesira televizyonu, El-Cela Karargahı'na düzenlenen saldırıyı Husilerin üstlendiğini bildirmişti.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve Güney Hareketi adı altında ayrılıkçı hareket oluşmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

