Yemen'de, BAE destekli güçlerin saldırısıyla ilgili soruşturma

ADEN (AA) - Yemen hükumeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde bir kabileye düzenlediği ve biri çocuk 9 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
AA muhabirine konuşan bir emniyet yetkilisi, İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin, ülkenin güneyinde BAE destekli Şebvaniye Seçkin Güçleri'nin Şebve'ye bağlı Es-Sade köyünde El-Hecr kabilesine düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturma komitesi kurulmasına karar verdiğini söyledi.
Yetkili, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Tümgeneral Muhammed el-Emir'in başkanlık edeceği söz konusu komitenin bölgeye giderek olayla ilgili rapor hazırlayacağını ifade etti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri'ne, BAE tarafından askeri eğitim ve destek veriliyor.
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