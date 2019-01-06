Yemen'de, BAE destekli güçlerin saldırısıyla ilgili soruşturma

ADEN (AA) - Yemen hükumeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde bir kabileye düzenlediği ve biri çocuk 9 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

AA muhabirine konuşan bir emniyet yetkilisi, İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin, ülkenin güneyinde BAE destekli Şebvaniye Seçkin Güçleri'nin Şebve'ye bağlı Es-Sade köyünde El-Hecr kabilesine düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturma komitesi kurulmasına karar verdiğini söyledi.

Yetkili, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Tümgeneral Muhammed el-Emir'in başkanlık edeceği söz konusu komitenin bölgeye giderek olayla ilgili rapor hazırlayacağını ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri'ne, BAE tarafından askeri eğitim ve destek veriliyor.

