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Yemen'de BAE kontrolündeki cezevinde açlık grevi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçlerin kontrolündeki Beir Ahmed Cezaevi'nde bulunan 15 tutuklu, serbest bırakılmaları yönündeki mahkeme kararına rağmen tutukluluk hallerinin devam etmesini protesto etmek için açlık grevine başladı

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçlerin kontrolündeki bir cezaevinde bulunan 15 tutuklu, serbest bırakılmaları yönünde mahkeme kararı olmasına rağmen tutukluluk hallerinin devam etmesini protesto etmek için açlık grevine başladı.

Ülkedeki tutukluların haklarını savunan Kaçırılanların Anneleri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Aden'deki Beir Ahmed Cezaevi'nde tutulan 15 kişinin haklarındaki mahkeme kararı hiçe sayılarak serbest bırakılmamalarını protesto etmek için açlık grevine başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir yılı aşkın süredir cezaevinde keyfi şekilde tutuklu bulunanlar için yasal prosedürlerin en hızlı şekilde işletilmesini ve yaşanılan adaletsizliğin bir an önce giderilmesini istiyoruz." denildi.

Dernek açıklamasında ayrıca, hükümet kurumları ile cezaevi idaresi tutukluların güvenlik ve özgürlüğünü göz ardı ederek resmi prosedürleri geciktirmekle suçlandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Koalisyon içinde yer alan ikinci büyük güç olan BAE ise aynı zamanda merkezi hükümete karşı savaşan güneydeki ayrılıkçı hareketi de destekliyor.

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Yemen açlık grevi Aden BAE

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