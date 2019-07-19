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Yemen’de BAE’nin desteklediği askeri kuvvetlere silahlı saldırı: 5 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 20:33 | Son Güncelleme

Yemen’de faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği Hizam Emni güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü.Yemen’in Abyan bölgesindeki bir kontrol noktasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği Hizam Emni güçlerine yönelik silahlı saldırı geçekleştirildi.

Yemen’de faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği Hizam Emni güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü.
Yemen’in Abyan bölgesindeki bir kontrol noktasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği Hizam Emni güçlerine yönelik silahlı saldırı geçekleştirildi. Saldırı sonucu Hizam Emni güçlerine bağlı 5 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Hükümet kaynakları yaşanan olayı doğrularken, saldırıda RPG roketleri ve makineli tüfekleri kullanıldığı kaydedildi.
Saldırıyı kimin düzenlediği hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşılmasa da saldırının arkasında El-Kaide terör örgütü olduğu tahmin ediliyor.

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