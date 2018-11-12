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Yemen'de Barış Beklenirken Çatışmalar Şiddetlendi

12.11.2018 12:11 | Son Güncelleme

Yemen'in liman şehri Hodeidah şehrinde sokak çatışmaları sonucu 7 sivil hayatını kaybetti

Yemen'de Barış Beklenirken Çatışmalar Şiddetlendi

Yemen’deki liman şehri Hodeidah sokaklarında, Huti militanlarıyla Suudi destekli koalisyon güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Yemen Ordusu'ndan bir askeri yetkili yaptığı açıklamada, limanı kontrol eden ve tüm gıdalar ve ilaçlarla, insani yardım malzemelerinin geldiği şehrin, militanlardan temizlenmesinin amaçlandığını söyledi.

İnsani yardım çalışanları, yardımların ulaşmasında aksaklık yaşanmasından endişe ediyorlar. Bölgede açlık dolayısıyla binlerce kişi açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya.

Suudiler, limanın İran’dan Hutilere gönderilen silahların ulaştırılmasında kullanıldığını iddia ediyorlar.

Şehrin sokaklarında yaşanan silahlı çatışmalarda en az 7 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Şehirde yaşayanlardan bir kişi, “Top atışları ve her çeşit silah sesi duyuyoruz. Çok korkutucu. Apaçi helikopterleri Hutilerin mevzilerini gün boyunca bombalıyorlar” diyor.

Bazı kişiler de binaların çatılarında keskin nişancılar gördüklerini anlatıyorlar.

Şehirde yaşayanlar hastanedeki yakınlarınn sağlık durumunda da endişe ediyorlar. Hastane binası Huti militanları tarafından kuşatılmış durumda.

Obama yönetiminin önde gelen isimleri de Trump yönetimine Suudi liderliğindeki Yemen koalisyonuna verilen desteğin kesilmesi çağrısında bulunuyorlar.

Hem Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hem de Savunma Bakanı Jim Mattis geçen ayın sonunda Yemen’de ateşkes çağrısında yapmışlardı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Pazar günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la Yemen konusunu görüştüğünü söyledi.

Nauert açıklamasında, “Dışişleri Bakanı, taraflara düşmanlıkların sona erdirilmesi ve Birleşmiş Milletler’in Özel Temsilcisi kontrolü altında, barışçıl bir çözüm bulunabilmesi için masaya oturulması çağrısında bulundu” dedi.

Trump yönetimi ayrıca Suudi destekli koalisyon uçaklarına, bundan böyle havada yakıt ikmali yapılmayacağını da ilan etti.

Birleşmiş Milletler bu yıl sonuna kadar Yemen’de barışçıl bir çözümün bulunmasını umuyor.

Hutiler 2014 yılında Yemen’in başkenti Sanaa’da kontolü ele geçirdiler ve mevcut yönetimi Suudi Arabistan’a sürgün yolladılar.

Suudi liderliğindeki koalisyon güçlerinin sivillerin de bulunduğu alanları vurması üzerine bölgede çok sayıda sivil kayıplar yaşandı. Ayrıca açlık ve kolera salgını da binlerce insanın hayatına mal oluyor.

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