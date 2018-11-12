Yemen'de Barış Beklenirken Çatışmalar Şiddetlendi

Şehirde yaşayanlar hastanedeki yakınlarınn sağlık durumunda da endişe ediyorlar. Hastane binası Huti militanları tarafından kuşatılmış durumda.

Bazı kişiler de binaların çatılarında keskin nişancılar gördüklerini anlatıyorlar.

Şehirde yaşayanlardan bir kişi, “Top atışları ve her çeşit silah sesi duyuyoruz. Çok korkutucu. Apaçi helikopterleri Hutilerin mevzilerini gün boyunca bombalıyorlar” diyor.

Yemen Ordusu'ndan bir askeri yetkili yaptığı açıklamada, limanı kontrol eden ve tüm gıdalar ve ilaçlarla, insani yardım malzemelerinin geldiği şehrin, militanlardan temizlenmesinin amaçlandığını söyledi.

Obama yönetiminin önde gelen isimleri de Trump yönetimine Suudi liderliğindeki Yemen koalisyonuna verilen desteğin kesilmesi çağrısında bulunuyorlar.

Hem Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hem de Savunma Bakanı Jim Mattis geçen ayın sonunda Yemen’de ateşkes çağrısında yapmışlardı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Pazar günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la Yemen konusunu görüştüğünü söyledi.

Nauert açıklamasında, “Dışişleri Bakanı, taraflara düşmanlıkların sona erdirilmesi ve Birleşmiş Milletler’in Özel Temsilcisi kontrolü altında, barışçıl bir çözüm bulunabilmesi için masaya oturulması çağrısında bulundu” dedi.

Trump yönetimi ayrıca Suudi destekli koalisyon uçaklarına, bundan böyle havada yakıt ikmali yapılmayacağını da ilan etti.

Birleşmiş Milletler bu yıl sonuna kadar Yemen’de barışçıl bir çözümün bulunmasını umuyor.

Hutiler 2014 yılında Yemen’in başkenti Sanaa’da kontolü ele geçirdiler ve mevcut yönetimi Suudi Arabistan’a sürgün yolladılar.

Suudi liderliğindeki koalisyon güçlerinin sivillerin de bulunduğu alanları vurması üzerine bölgede çok sayıda sivil kayıplar yaşandı. Ayrıca açlık ve kolera salgını da binlerce insanın hayatına mal oluyor.

