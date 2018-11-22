Yemen'de Barış Görüşmeleri Aralık'ta Başlayabilir

Pazartesi günü de New York’ta, Birleşmiş Milletler’de, Güvenlik Konseyi üyesi İngiltere, Yemen’de ateşkes çağrısı yapan, sivillerin bulunduğu bölgelere saldırılara son verilmesini isteyen ve Hodeida’ya erişim sağlanmasını öngören bir taslak hazırladı.

Son olarak iki taraf da Griffiths’in barış çabalarına destek verdiklerini açıklamışlardı. Ancak bu açıklamaların ardından bir kez daha alevlenen çatışmalar barış görüşmelerini de riske sokabilir.

Hodeida şehrindeki liman, asilerin kontrolünde ve burası açlıkla mücadele eden ülkeye gıda, akaryakıt ve insani yardım girişinin sağlandığı ana nokta. Suudiler bu limanın İran tarafından Hutilere silah gönderilmesi amacıyla kullanıldığını öne sürüyorlar.

Trump yönetimi de diğer Batılı ülkeler gibi Yemen’de ateşkes çağrısı yaptı. Öte yandan Amerika, Yemen’e hava saldırısı düzenleyen uçaklara yakıt ikmali desteğine son verdi. Yemen’de Hutiler, 2014 yılında başkent Sanaa’nın kontrolünü ele geçirdiler ve hükümet de Suudi Arabistan’a sürgüne gitti.

Hutiler o tarihten bu yana Aden’i kendilerine üs olarak kullanıyorlar. Suudi Arabistan’ın Hutilere karşı düzenlediği hava operasyonlarında, bugüne dek binlerce sivil hayatını kaybetti, aralarında hastanelerin de bulunduğu sivil hedefler vuruldu. Açlık ve kolera salgınıyla mücadele eden Yemen’de saldırılar, sivil halkın yaşamını daha da güçleştirdi.

Savaş dünyanın en büyük insani krizine neden oldu

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen’de Suudi Arabistan’ın dahil olduğu operasyonların başladığı 2015 yılı Mart ayından bu yana, yaklaşık 10 bin kişinin hayatını kaybettığini tahmin ediyor. Bazı yardım kuruluşlarıysa rakamın bunun en az 5 katı olduğunu iddia ediyorlar.

Uluslararası yardım kuruluşu “Çocukları Kurtarın”, yayınladığı raporda, Mart 2015’ten bu yana Yemen’de, 85 bin civarında çocuğun açlıktan ölmüş olabileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler de savaşın başından bu yana, ülkede 1.3 milyon çocuğun yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu, eğer Hodeida limanı şiddet olayları yüzünden kapanırsa, 14 milyon kişinin açlık tehlikesiyle yüz yüze kalacağını belirtiyor.

