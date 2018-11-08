Yemen'de barış için yürütülen çalışmalar

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de barışın sağlanması için yürütülen gayriresmi çalışmaların resmi müzakere süreci için önemli olduğunu belirtti.
Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki resmi müzakerelerin (birinci yol) tamamlayıcısı olma niteliğini taşıyan ve halihazırda devam eden gayriresmi çalışmaların (ikinci yol) önemini vurgulayarak, savaşı sonlandırmak için yürütülen resmi diplomasiye paralel olarak barış için çalışmanın önemine değindi.
Yemen'de barışın sağlanması ve savaşın sona erdirilmesinin zorunlu olduğunu kaydeden Griffiths, gerçek çalışmanın barış anlaşmasından sonra başlayacağını ve herkesin o güne hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
Griffiths, salı günü Sana Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Oxford Araştırma Grubunun Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği çalıştay kapsamında Yemen'in Hadramevt ve Marib illerinden kabile önderleri, sivil toplum kuruluşları çalışanları ile görüştüğünü aktardı.
Açıklamaya göre, Griffiths'in ofisinde de gayriresmi çalışma ve girişimlerde faaliyet gösteren yerel ve uluslararası ortaklardan bir grupla toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantının, resmi müzakere süreci kapsamındaki çalışmaların desteklenmesi amacıyla yapıldığı duyuruldu.
"İkinci yol" ifadesi, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, siyasi gruplar, gençlik hareketleri, dini cemaatler, meslek örgütleri ve sendikalar gibi farklı toplumsal kesimlerden arabulucuların yürüttüğü gayriresmi barış çalışmalarını ifade etmek için kullanılıyor.
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