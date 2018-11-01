Yemen'de barışı sağlamak için ilk yeşil ışık

ABD, Çarşamba günü yaptığı açıklamada taraflara müzakere masasına dönmek için 30 gün süre tanımıştı.Üç yılı aşkın bir süredir iç savaşın sürdüğü Yemen'de hükümet, İran'ın desteklediği Husilerle barış görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu açıkladı. Resmi haber ajansı Saba tarafından duyurulan açıklamada "Yemen barışı geri getirmek için tüm çabaları memnuniyetle karşılıyor" denildi. Yazılı açıklamada, hükümetin güven artırıcı görüşmeleri başlatmaya, tutuklu takası yapmaya ve kapatılan havalimanlarını açmaya hazır olduğu belirtildi. Merkezi hükümetin ayrıca Husilerin kontrolündeki liman kenti Hudeyde'nin BM'nin gözetimi altına girmesini talep ettiği belirtiliyor. Stratejik öneme sahip Hudeyde, Yemen'deki iç savaşta insani yardım ve gıdanın ülkeye ulaştırıldığı önemli noktalardan biri olma özelliğine sahip. ABD'nin ateşkes çağrısından bir gün sonra Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun stratejik önemdeki liman kenti Hudeyde yakınlarında askeri varlığını güçlendirdiği öne sürüldü.

Yerel askeri kaynaklar tarafından Perşembe günü verilen bilgiye göre, Suudi koalisyona bağlı yaklaşık 30 bin asker Hudeyde'nin güneyi ve doğu girişine gönderildi. Reuters haber ajansına konuşan askeri kaynaklar, askerlerin yanı sıra zırhlı araç ve tank gibi modern askeri malzemelerin de büyük bir operasyon için bölgeye sevk edildiğini söyledi. BM bir ay içerisinde barış görüşmelerini başlatmak istiyor ABD'den Çarşamba günü gelen Yemen çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler de barış görüşmelerini bir ay içerisinde başlatmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Washington yönetimi Yemen'de çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunmuştu. ABD Savunma Bakanı James Mattis, ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması için taraflara 30 günlük süre tanımıştı. Yemen'de barışı sağlamak için BM'nin yürüttüğü görüşmeler, İran'ın desteklediği Şii Husilerin Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan müzakerelere katılmayı reddetmesi üzerine çökmüştü. Husiler, BM'yi görüşmeye katılacak heyetin Yemen'e güvenli bir şekilde dönmesi konusunda garanti vermemekle suçlamıştı. Daha önce Kuveyt'te yürütülen ve 108 gün süren görüşmelerden de bir uzlaşma çıkmamıştı.