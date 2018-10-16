HABER

Yemen'de Başbakan Ahmed bin Dağr görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 03:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Başbakan Ahmed bin Dağr'ı görevden alarak yerine Bayındırlık ve Yol Bakanı Muin Abdulmelik'i getirdi

SANA (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Başbakan Ahmed bin Dağr'ı azlederek yerine Bayındırlık ve Yol Bakanı Muin Abdulmelik'i atadı.

Yemen haber ajansı SABA'da yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hadi, hükümetin son dönemde "ihmalkar davrandığı" gerekçesiyle Bin Dağr'ın görevden alınmasına ve sorguya sevk edilmesine karar verdi.

Hadi, görevden alınan Bin Dağr'ın yerine Abdulmelik'i başbakanlığa, Salim el-Hanbeşi'yi de başbakan yardımcılığına getirdi. Diğer hükümet üyelerinin ise görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Kararnamede, Bin Dağr hükümetinin "ekonomi ve hizmet alanlarında başarısız olduğu, halkın sıkıntılarını azaltamadığı, ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve ekonomik düşüşün önüne geçmek için gerekli tedbirleri alamadığı" ifade edildi.

Hadi kararnamede ayrıca, hükümetin El-Mehra kentini vuran Luban Kasırgası ile mücadele için harekete geçmediğini kaydetti.

Yemen'in doğusundaki El-Mehra kentinde etkili olan Luban Kasırgası 100 kişinin yaralanmasına, bir kişinin kaybolmasına neden olmuş, 2 binden fazla aileyi de yerinden etmişti.

- Yeni Başbakan Muin Abdulmelik kimdir?

Taiz doğumlu 42 yaşındaki yeni Başbakan Abdulmelik'in hiçbir siyasi partiye üyeliği bulunmuyor. Mısır'daki Kahire Üniversitesinde mimarlık ve tasarım teorilerinde felsefe doktorası yapan Abdulmelik'in ismi eski Bin Dağr hükümetinde Bayındırlık ve Yol Bakanı olarak görevlendirilmesiyle gündeme geldi.

Gözlemciler, Zamar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin eski öğretim üyelerinden olan Muin Abdulmelik'in hükümet içinde sessiz bir şekilde çalışan bakanlardan olduğunu, Suudi Arabistan'da ikamet eden diğer bakanların aksine sürekli olarak Yemen'de bulunduğunu ve yol yapım çalışmalarını denetlediğini ifade ediyor.

Yemen Adaları Geliştirme ve Kalkındırma İdaresinde 2004-2005 yıllarında danışman olarak çalışan Abdulmelik, bölgesel planlama ve tasarım programlarında da dersler vermişti.

Abdulmelik, Ali Abdullah Salih yönetimine karşı 11 Şubat 2011 devrim belgesinin hazırlanmasında da büyük rol oynamış ve bir grup akademisyenle 2030 Yemen Bağımsız Gençliği Vizyonu'nun yazımına iştirak etmişti.

- Abdulmelik hükümetini bekleyen sorunlar

Muin Abdulmelik, 2015'ten bu yana savaşın yaşandığı, salgın hastalıkların kol gezdiği ve ekonominin çöküş sinyalleri verdiği bir dönemde başbakanlığa getirildi.

Yemen riyali, Amerikan doları karşısında tarihinin en düşük seviyesini (1 dolar = 760 riyal) görmüş, bu durum temel tüketim maddeleri ile yakıt fiyatlarında fahiş artışlara neden olmuştu.

Söz konusu ekonomik düşüş, halkı hükümet karşıtı protestolar düzenlemeye ve onu yolsuzlukla, ekonomiyi iyi yönetememekle suçlamaya itmişti. Ayrıca bazı siyasi güçler de hükümete karşı gerilimi tırmandırmış, ayrılıkçı Güney Hareketinin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi, yandaşlarına hükümeti saf dışı bırakarak geçici başkent Aden ve diğer güney kentlerindeki kurumları ele geçirmeye çağırmıştı.

PARTNERİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydalarıİşte her derde deva Zerdeçal'ın faydaları
Finans Ofisi Başkanlığı'na getirilen isim belli olduFinans Ofisi Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmed bin Dağr Muin Abdulmelik Yemen

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finans Ofisi Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu

Finans Ofisi Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu

Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif kabul edildi

Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif kabul edildi

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu aramasında 'mavi ışık' yöntemi kullanılıyor

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu aramasında 'mavi ışık' yöntemi kullanılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.