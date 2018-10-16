Yemen'de Başbakan Ahmed bin Dağr görevden alındı

SANA (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Başbakan Ahmed bin Dağr'ı azlederek yerine Bayındırlık ve Yol Bakanı Muin Abdulmelik'i atadı.

Yemen haber ajansı SABA'da yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hadi, hükümetin son dönemde "ihmalkar davrandığı" gerekçesiyle Bin Dağr'ın görevden alınmasına ve sorguya sevk edilmesine karar verdi.

Hadi, görevden alınan Bin Dağr'ın yerine Abdulmelik'i başbakanlığa, Salim el-Hanbeşi'yi de başbakan yardımcılığına getirdi. Diğer hükümet üyelerinin ise görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Kararnamede, Bin Dağr hükümetinin "ekonomi ve hizmet alanlarında başarısız olduğu, halkın sıkıntılarını azaltamadığı, ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve ekonomik düşüşün önüne geçmek için gerekli tedbirleri alamadığı" ifade edildi.

Hadi kararnamede ayrıca, hükümetin El-Mehra kentini vuran Luban Kasırgası ile mücadele için harekete geçmediğini kaydetti.

Yemen'in doğusundaki El-Mehra kentinde etkili olan Luban Kasırgası 100 kişinin yaralanmasına, bir kişinin kaybolmasına neden olmuş, 2 binden fazla aileyi de yerinden etmişti.