Yemen’de benzin istasyonunda patlama: 3 ölü

Yemen’de Husi milislerinin kontrolündeki El-Beyza’da bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 40’tan fazla kişi de yaralandı.

Yemen’de Husi milislerinin kontrolünde bulunan El-Beyza kentindeki bir benzin istasyonunda patlama oldu. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların El Thawra Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını bildirdi. Patlama sonucu istasyona yangın çıkarken, patlamanın etkisiyle çok sayıda araç da hasar gördü.

