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Yemen’de benzin istasyonunda patlama: 3 ölü

30.01.2021 22:28 | Son Güncelleme:
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Yemen’de Husi milislerinin kontrolündeki El-Beyza’da bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 40’tan fazla kişi de yaralandı.Yemen’de Husi milislerinin kontrolünde bulunan El-Beyza kentindeki bir benzin istasyonunda patlama oldu.

Yemen’de Husi milislerinin kontrolündeki El-Beyza’da bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 40’tan fazla kişi de yaralandı.
Yemen’de Husi milislerinin kontrolünde bulunan El-Beyza kentindeki bir benzin istasyonunda patlama oldu. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların El Thawra Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını bildirdi. Patlama sonucu istasyona yangın çıkarken, patlamanın etkisiyle çok sayıda araç da hasar gördü.

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