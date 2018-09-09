Yemen'de binlerce öğretmen, kısmi greve gitti

Hükümetin öngördüğü zammın ülkedeki hayat pahalılığı ve ekonomik durumla uyumlu olmadığını vurgulayan Bin Talib, hükümete söz konusu artışı yeniden gözden geçirmesi ve öğretmenlere ekonomik şartlarla uyumlu zam yapılması çağrısında bulundu.

Hükümetin bu aydan itibaren memurların maaşlarına yüzde 30 zam kararının yetersiz ve kabul edilemez olduğuna işaret eden Bin Talib, öğretmenlerin maaşlarına yüzde 100 oranında zam yapılmasının istendiğini söyledi.

Hadramevt'teki "Ben Öğretmenim (Ene Muallim) Sendikası" Başkanı Fahir Hüseyin bin Talib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 3 gün sürecek kısmi greve giderek, planlı şekilde gerginliği tırmandırma yönündeki ikinci adımımızı atıyoruz." dedi.

Hadramevt'teki "Ene Muallim" adlı sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Yerli para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığından dolayı zor ekonomik şartlarda yaşam mücadelesi veren öğretmenlerin hak ve talepleri görmezden geliniyor. Bugün binlerce öğretmen olarak, kırmızı kurdele taşımak suretiyle 3 gün boyunca planlı şekilde gerginliği tırmandırma yönünde ilk adımı atıyoruz." denilmişti.

Taleplere cevap verilmemesi halinde ikinci aşama olarak pazar günü itibariyle 3 gün sürecek kısmi greve başlanacağı, bundan da sonuç alınamaması durumunda kapsamlı ve tam bir greve gidileceği belirtilmişti.

- Yemen riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi

Yerel para birimi riyalin ciddi anlamda değer kaybettiği Yemen'de, ağustos ayı ortalarında 513 riyal seviyelerinde seyreden dolar, son günlerde hızlı şekilde değer kazanarak 600 riyale yükselmişti. Riyalin değer kaybetmesinin temel ürünler başta olmak üzere fiyatlarda ciddi artışa neden olduğu ifade ediliyor.

Yemen riyalinin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle bir süredir başta geçici başkent Aden olmak üzere Hadramevt, Taiz, Ebyen, Dali ve Lahic gibi kentlerde gösteriler düzenleniyor.

