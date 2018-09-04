HADRAMEVT (AA) - Yemen'in doğusundaki Hadramevt kentinde öğretmenler "yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve mevcut hayat pahalılığı nedeniyle maaşlarında iyileştirme yapılmasını" istedi.
Mevcut hayat pahalılığı nedeniyle maaşlarına yüzde 100 zam yapılması gerektiğini belirten öğretmenler, yönetimi protesto etmek için için bugün kent genelindeki okullarda bileklerine veya gömlek ceplerine kırmızı kurdeleler iliştirilmiş halde ders başı yaptı.
Hadramevt'teki "Ben Öğretmenim" (Ene Muallim) adlı sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Yerli para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığından dolayı zor ekonomik şartlarda yaşam mücadelesi veren öğretmenlerin hak ve talepleri görmezden geliniyor. Bugün binlerce öğretmen olarak, kırmızı kurdeleler taşımak suretiyle 3 gün boyunca planlı şekilde gerginliği tırmandırma yönünde ilk adımı atıyoruz." denildi.
Taleplere cevap verilmemesi halinde ikinci aşama olarak pazar günü itibariyle 3 gün sürecek kısmi greve başlanacağı, bundan da sonuç alınamaması durumunda kapsamlı ve tam bir greve gidileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca maaşlara döviz kuru farkı ve yaşam şartlarıyla uyumlu yüzde 100'den az olmayacak şekilde zam yapılması başta olmak üzere 8 talep aktarıldı.
Hadramevt'teki öğretmenlerin büyük kısmının bu eyleme destek verdiği ve bugün derslere bileklerine veya gömlek ceplerine taktıkları kırmızı kurdelelerle girdiği görüldü.
- Maaşlar temel ihtiyaçları dahi karşılamıyor
Öte yandan AA muhabirine konuşan Lütfi Bamtaraf isimli öğretmen, artık beklemeye tahammüllerinin kalmadığını belirterek bugünden itibaren kırmızı kurdelelerle gerginliği tırmandırma eylemini başlattıklarını söyledi.
Maaşının 49 bin Yemen riyali (81 dolar) olduğunu belirten Bamtaraf, bu paranın temel yaşam ihtiyaçlarını dahi karşılamaya yetmediğini vurguladı.
Muhammed Said isimli öğretmen de hükümetten yerli para biriminin değer kaybetmesi ve hayat pahalılığından dolayı zorlu yaşam şartları içinde bulunduklarını anlamasını ümit ettiklerini dile getirdi.
Hayatlarının artık dayanılmaz hale geldiğini ifade eden Said, "Borçlar birikti. Maaşım sadece 38 bin Yemen riyali (63 dolar). Paranın yüzde 200 değer kaybettiği bir ülkede gençler ne yapacak?" dedi.
- Yemen riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi
Yerel para birimi riyalin ciddi anlamda değer kaybettiği Yemen'de, ağustos ayı ortalarında 513 riyal seviyelerinde seyreden dolar, son günlerde hızlı şekilde değer kazanarak 600 riyale yükselmişti. Riyalin değer kaybetmesinin temel ürünler başta olmak üzere fiyatlarda ciddi artışa neden olduğu ifade ediliyor.
Yemen riyalinin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle bir süredir başta geçici başkent Aden olmak üzere Hadramevt, Taiz, Ebyen, Dali ve Lahic gibi kentlerde gösteriler düzenleniyor. Göstericiler önceki gün de ülkenin geçici başkenti Aden'de ana yolları trafiğe kapatmıştı.
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi artan protestolar üzerine geçen pazar günü ekonomik durumun derhal gözden geçirilmesi talimatı vermişti.
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