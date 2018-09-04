HADRAMEVT (AA) - Yemen'in doğusundaki Hadramevt kentinde öğretmenler "yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve mevcut hayat pahalılığı nedeniyle maaşlarında iyileştirme yapılmasını" istedi.

Mevcut hayat pahalılığı nedeniyle maaşlarına yüzde 100 zam yapılması gerektiğini belirten öğretmenler, yönetimi protesto etmek için için bugün kent genelindeki okullarda bileklerine veya gömlek ceplerine kırmızı kurdeleler iliştirilmiş halde ders başı yaptı.

Hadramevt'teki "Ben Öğretmenim" (Ene Muallim) adlı sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Yerli para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığından dolayı zor ekonomik şartlarda yaşam mücadelesi veren öğretmenlerin hak ve talepleri görmezden geliniyor. Bugün binlerce öğretmen olarak, kırmızı kurdeleler taşımak suretiyle 3 gün boyunca planlı şekilde gerginliği tırmandırma yönünde ilk adımı atıyoruz." denildi.

Taleplere cevap verilmemesi halinde ikinci aşama olarak pazar günü itibariyle 3 gün sürecek kısmi greve başlanacağı, bundan da sonuç alınamaması durumunda kapsamlı ve tam bir greve gidileceği belirtildi.