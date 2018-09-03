Yemen'de bir gazeteci öldürüldü

SANA (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde bir gazeteci keskin nişancı kurşunuyla hayatını kaybetti.
Taiz'deki Ordu ve Emniyet Komitesi Sözcüsü Abdulbasıt el-Bahr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz'in merkezindeki Mazfar Hastanesi yakınında keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu Muhammed et-Tahir isimli foto muhabirinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırının Husilerin dışındaki bazı yasa dışı grupların kontrolü altında bulunan bir noktada düzenlendiğini aktaran Bahr, olayla ilgili detaylı bilgi vermedi.
Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.
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