HABER

Yemen'de bir gazeteci öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

Yemen'de bir gazeteci öldürüldü

SANA (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde bir gazeteci keskin nişancı kurşunuyla hayatını kaybetti.

Taiz'deki Ordu ve Emniyet Komitesi Sözcüsü Abdulbasıt el-Bahr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz'in merkezindeki Mazfar Hastanesi yakınında keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu Muhammed et-Tahir isimli foto muhabirinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırının Husilerin dışındaki bazı yasa dışı grupların kontrolü altında bulunan bir noktada düzenlendiğini aktaran Bahr, olayla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
Feyzioğlu: Kürsüde siyaset yapan hâkim ve savcı istemiyoruzFeyzioğlu: Kürsüde siyaset yapan hâkim ve savcı istemiyoruz
Gelin arabasında 'şehit' mesajıGelin arabasında 'şehit' mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gazeteci Taiz Yemen

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar

Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Mete Soylu 20 saat süren operasyonla kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Mete Soylu 20 saat süren operasyonla kurtarıldı

On Numara sonuçları 3 Eylül: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 3 Eylül: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

'Delirten hastalık' nedeniyle ötenazi istiyordu, iyi haber geldi

'Delirten hastalık' nedeniyle ötenazi istiyordu, iyi haber geldi

Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak özelliği nedir? (Hadi İpucu 3 Eylül 20.30)

Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak özelliği nedir? (Hadi İpucu 3 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.