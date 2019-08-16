Yemen'de bölünme tehlikesi

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi ülkenin güneyinde federal bağımsız bir devlet kurulması konusunda geri adım atılmayacağını duyurdu.

Ülkenin güneyindeki Aden'e bağlı et-Tuvahi kentinde toplanan Konseyin yayımladığı açıklamada, "Güney'deki halkın hedefi bağımsız federal güney devletini yeniden elde etmek olup bu kesin tercihten geri dönüş yoktur" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, daha fazla erteleme ve uzatmanın, güneydeki halkın kimliğine ilişkin olumlu bir yaklaşım sergilenmemesinin bölgede ve dünyada daha büyük tehlike ve çözülemez sorunlar yaratacağı belirtildi.

- Arap koalisyonuna ve Suudi Arabistan'a teşekkür

Ülkeyi bölen Güney Geçiş Konseyi'nin yaptığı açıklamada ayrıca Suudi Arabistan ve Arap koalisyon güçlerine son Aden krizine ilişkin gösterdikleri çaba ve gözetimi altında çekişen taraflara yapılan diyalog çağrılarından dolayı teşekkür edildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun yanında yer alındığı tekrar edilen açıklamada bölgede İran yayılmacılığı ve Husilere karşı direnişe devam edileceği yinelendi.