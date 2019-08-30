HABER

Yemen’de bomba yüklü motosiklet patladı: 14 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 21:46 | Son Güncelleme

Yemen’in Aden kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni askerlerinden 14 kişi hayatını kaybetti.Yemen’in Aden kentinde henüz kim tarafından düzenlendiği bilinmeyen bir saldırı gerçekleştirildi.

Yemen’in Aden kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni askerlerinden 14 kişi hayatını kaybetti.
Yemen’in Aden kentinde henüz kim tarafından düzenlendiği bilinmeyen bir saldırı gerçekleştirildi. Dar Sad bölgesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu BAE destekli Hizam Emni askerlerinden 14 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar patlama sonrası silahlı kişiler tarafından bölgedeki güvenlik güçlerine ateş açıldığını da belirtti.

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
Fatih'te metruk binanın balkonu çöktüFatih'te metruk binanın balkonu çöktü
Yüksekova'da kaya parçalarının isabet ettiği 2 işçi yaralandıYüksekova'da kaya parçalarının isabet ettiği 2 işçi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.