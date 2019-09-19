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Yemen'de bomba yüklü tekne etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 21:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Kızıldeniz'in güneyinde Husilere ait bomba yüklü bir tekneyi vurarak imha ettiği açıklandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Kızıldeniz'in güneyinde Yemen'deki Husilere ait bomba yüklü bir tekneyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde Husilere ait uzaktan kumandayla yönlendirilen bomba yüklü bir teknenin imha edildiği belirtildi.

Koalisyona bağlı deniz güçlerinin, Kızıldeniz'in güneyi yakınlarında Husiler tarafından terör eylemi girişiminde bulunan bomba yüklü bir tekneyi belirlediği aktarılan açıklamada, Husiler'in Yemen'in Hudeyde kenti limanından gönderdiği tespit edilen teknenin vurularak imha edildiği açıklandı.

Husiler, henüz olaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husilere destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan

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