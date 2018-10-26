ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de düzenlenen "Çocuk Kitapları Fuarı" ziyarete açıldı.

Kentteki gençler tarafından Menaratu Aden Meydanı'nda organize edilen ve 3 gün sürecek fuarda, 3 bini aşkın çocuk kitabı okuyucularla buluşuyor.

Husilerden 4 yıl önce temizlenen kentte ilk kez düzenlenen fuar, açılış gününde ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

AA muhabirine konuşan fuar sorumlusu Nura el-Lahci, fuarda çocukların yaş gruplarına göre farklı içerikli çok sayıda kitap bulunduğunu söyledi.

Fuarla çocukları okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Lahci, çocuklar için ayrıca resim, zihinsel aktiviteler ve yarışmalar düzenlediklerini aktardı.

