HABER

"Yemen'de çocuklar bir deri bir kemik kalmış durumda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım: - "(Yemen) Kadın ve çocuklar daha çok sıkıntı çekiyor. Savaşın sürdüğü 56 bölgede yiyecek ihtiyacı sürdüğü için özellikle çocuklar bir deri bir kemik kalmış durumda. Sağlık ihtiyaçları karşılanmıyor" - "Türkiye'deki yardım kuruluşları olarak hep beraber el ele verdik. Mümkün olduğunca Yemen halkının yanında olmaya çalışıyoruz. Okullarımız ve çadır kentlerimiz var" - "Ne kadar yardım götürürseniz yeterli olmuyor. O nedenle devamlı istikrarlı bir şekilde bu yardım organizelerini yapmak mecburiyetindeyiz"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Yemen'deki insanlık dramına dikkati çekerek, "Kadın ve çocuklar daha çok sıkıntı çekiyor. Savaşın sürdüğü 56 bölgede yiyecek ihtiyacı sürdüğü için özellikle çocuklar bir deri bir kemik kalmış durumda. Sağlık ihtiyaçları karşılanmıyor." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir insanlık krizinin yaşandığı Yemen'de halkın çoğunun göçmen durumuna düştüğünü ve 56 bölgede savaş olduğunu söyledi.

İHH olarak Yemen'de hastaneler, psikososyal destek merkezleri ve su kuyuları açtıklarını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kadın ve çocuklar daha çok sıkıntı çekiyor. Savaşın sürdüğü 56 bölgede yiyecek ihtiyacı sürdüğü için özellikle çocuklar bir deri bir kemik kalmış durumda. Sağlık ihtiyaçları karşılanmıyor. Bizler, Türkiye'deki yardım kuruluşları olarak hep beraber el ele verdik. Mümkün olduğunca Yemen halkının yanında olmaya çalışıyoruz. Okullarımız ve çadır kentlerimiz var. Tabii ne kadar yardım götürürseniz yeterli olmuyor. O nedenle devamlı istikrarlı bir şekilde bu yardım organizelerini yapmak mecburiyetindeyiz çünkü orayı gördüğümüzde durma gibi bir imkanımız olmuyor. Oradan dönen her arkadaşımız, gördüğü çocukların hallerini anlatarak biraz daha gayret etmeye ve çalışmaya niyet ediyorlar."

- "Kadın ve çocuklardan ne istiyorsunuz"

Yemen'in Müslümanların birbiriyle savaştığı bir yer olduğunu belirten Yıldırım, "Mavi Marmara olayında karşımızda İsrail vardı. Siyonizm yeryüzünü kana bulamayı kendine hedef seçmiş zaten. Lübnan'da da bunu yapmıştı. Yemen, Müslümanların savaştığı yer. Erkek, erkeği öldürüyor anladık. Birbirinizin kanına doyana kadar bu savaş devam edecek. Orada Müslüman, Müslümanı öldürüyor. Peki kadın ve çocuklardan ne istiyorsunuz. Kadın ve çocuklara bir parça ekmeği fazla gören her güç sahibi yarın cehenneme gidecek. Buna hiç tereddüt etmeyin." diye konuştu.

Yıldırım, bu savaşın sona erdirilmesi için Müslüman halkının harekete geçmesi gerektiğine işaret ederek, "Biz orada ilgili devletlere bir ateşkes önerisinde bulunduk. Bu 56 bölgede en az 3 aylık ateşkes olsun, hastaneler işler hale gelsin, fırınlar kurulsun, çadır kentleri onaralım ve en azından kadınlar ve çocuklar savaşın malzemesi olmasın. Kısmen bu sağlandı, bunun birlikte bu yollar aşılıyor ama daha yolumuz var. Önce akılların değişmesi lazım." ifadelerini kullandı.

- "İnsani yardımın en büyük hedefi barış olmalı"

Bülent Yıldırım, İHH olarak 1992'den beri dünyanın dört bir yanındaki mazlum halkların yardımına koşmaya çalıştıklarını söyledi.

Aralarında Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Afganistan ve Afrika'nın bulunduğu birçok yerde hastaneler ve yetimhaneler açtıklarını, mazlumların yanında yer alan bir iyilik hareketi olduklarını belirten Yıldırım, yiyecek, giysi ve barınma ihtiyaçlarının yanı sıra yardım edilen coğrafyalarda topyekun ve faydalı sonuçlar elde edilmesi için İHH'nın bir de diplomasi biriminin olduğuna dikkati çekti.

Yıldırım, bölgede biran önce barış sağlanmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Siz ne kadar yardım götürürseniz de oradaki insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayamazsınız. Yardım kuruluşları olarak dürüst olmamız lazım. Onun için insani yardımın en büyük hedefinin barış olması lazım. Götürdüğümüz yardımlar insanların anlık ihtiyaçlarını karşılıyor ama sanki bütün ihtiyaçlarını görüyormuş gibi davranırsak, bu oradaki kadın, çocuk, mazlum insanların haklarını yemek olur. Gittiğimiz yerlerde taraflar arasında barış görüşmesini yapıyoruz. Diplomasi birimimizle mesela Filipinler ve Moro'da görüşmelerin gerçekleştirmesinde pay sahibi olduk. Şimdi inşallah barış görüşmelerimi yapabilirsek, halk kendi kendine yetebilecek."

Dehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtuDehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtu
ATO Başkanı Baran yabancı öğrencilerle bir araya geldiATO Başkanı Baran yabancı öğrencilerle bir araya geldi
(Özel Haber) Hastalığı nedeniyle insan içine çıkmak istemiyor, tek isteği emekli olabilmek(Özel Haber) Hastalığı nedeniyle insan içine çıkmak istemiyor, tek isteği emekli olabilmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Yıldırım İHH insani yardım Yemen

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 17 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.