HABER

Yemen'de çocukların korunması anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 02:22 | Son Güncelleme

Yemen'de çocukların korunması anlaşması

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşmiş Milletler (BM) ile Yemen’de çocukların silahlı çatışmalardan korunması konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, başkent Riyad'da koalisyona bağlı Ortak Kuvvetler Komutanlığı ile BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba arasında, Yemen'deki çocukların daha güçlü şekilde korunması için anlaşma imzalandı.

Gelecek aydan itibaren çocukların rehabilitasyonu için uluslararası girişim başlayacak.

Yemen'de Husiler tarafından 24 bin çocuğun çatışmalarda kullanıldığı ve çatışma bölgelerinde bu durumun devam ettiği belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Binali Yıldırım, AK Parti il binasından ayrıldıBinali Yıldırım, AK Parti il binasından ayrıldı
Kadıköy'de korkunç olay! Sesleri duyan polisi aradı!Kadıköy'de korkunç olay! Sesleri duyan polisi aradı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Savaşlarda çocukların korunması Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

AK Parti'den yeni açıklama: 17 bin 410 oy...

AK Parti'den yeni açıklama: 17 bin 410 oy...

G.Saray'dan flaş kayyum açıklaması!

G.Saray'dan flaş kayyum açıklaması!

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Anadolu Ajansı verilerin yüzde 100'ünü açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum

Anadolu Ajansı verilerin yüzde 100'ünü açıkladı! İşte İstanbul'daki son durum

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de kanlı hesaplaşma! Ortaklar birbirine girdi: Yaralılar var

Kadıköy'de korkunç olay! Sesleri duyan polisi aradı!

Çanakkale'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

Çanakkale'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkanlarının gözaltına alındığı yönündeki haberleri yalanladı

İstanbul Valiliği'nden gözaltı açıklaması!

Muş Valiliği istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Oğlunu döven adamı kaçırıp etek giydirdi, mermi yutturdu

Önce etek giydirdiler, sonra mermi yutturdular! Akılalmaz olay

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı! Kuvvetli olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.