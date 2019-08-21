Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yağmalandı

Yemen'de Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi tarafından, Aden kentindeki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapılarının "yağmalanması amacıyla" açıldığı belirtildi.

Aden'deki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler tarafından kapıları açılan Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı içeri giren vatandaşlar tarafından yağmalandı.

Tanıklar, içeri giren kişilerin saraydaki mobilyaları ve değerli eşyaları aldığını ifade etti.

- Cumhurbaşkanlığı muhafızları görev yerlerini terk etti iddiası

Öte yandan bazı kaynaklar ise Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının, maaşlarındaki gecikmeden dolayı görev yerlerini terk etmelerinin ardından söz konusu yağmalamanın gerçekleştiğini öne sürdü.

Saray Muhafızlarının görev yerlerini terk etmesiyle giriş kapıları ve güvenlik noktalarında boşluk oluştuğu bazı vatandaşların da bundan cesaretle içeri girdiği kaydedildi.

Maaşık Sarayından mobilyaların çıkarıldığı anları gösteren fotoğraflar sosyal medyada geniş yer buldu.