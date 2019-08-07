Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayına baskın girişimi önlendi

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, ülkenin güneyinde yer alan Aden kentindeki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın girişiminin önlendiğini duyurdu.

Yemen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik'in Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümete karşı savaş ilan eden çağrılarını "fitne" şeklinde yorumladı.

- "Koalisyon yanımızda"

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Bin Berik'in çağrılarına karşı Yemen'in meşru hükümetini desteklediğini açıkladığını aktaran Meyseri, hükümetin de geçici başkent konumundaki Aden'de muhtemel gelişmelere karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Maaşık Sarayı'na yönelik baskın girişimini önlediklerini söyleyen Meyseri, "Biz, Arap koalisyonuyla koordineli olarak devlet kurumlarını koruma ve Aden'in güvenliğini sağlama yönündeki görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Koalisyon güçleri de hukuk dışına çıkan bu oluşumlara karşı bize desteğini teyit etti." diye konuştu.