Yemen’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yağmalama

Yemen’in Aden kentinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler tarafından yağmalandı.

Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin, Aden kentindeki El Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı "yağmalanması için" açtığı öğrenildi. Yerel kaynak, BAE destekli güçlerin sarayın kapılarını açması sonrası bölge halkı içeri girerek taşınabilecek her şeyi alıp evlerine götürdüğünü belirtti. Yerel kaynaklar yağmaların maaşları geciktirilen Maaşik Sarayı’ndaki muhafızların yerlerini terk etmelerinin ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Yemen’deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos’ta Aden’deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 2015 yılından bu yana Husilere karşı Yemen Hükümetine desteklemek amacıyla hava saldırısı düzenliyor.

