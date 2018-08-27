Yemen'de dang hummasına karşı acil önlem planı

ADEN (AA) - Yemen Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Şebve ilinde dang hummasının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi önlem alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, geçici başkent Aden'de düzenlenen olağanüstü toplantıda Şebve'de dang humması hastalığının yayılmasını önleme konusunu ele aldı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali el-Velidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp ve durgun suların yayılması, kent sakinlerinin köylere gitmesi sonucu Kurban Bayramı'nda 5 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Şebve'de dang humması hastalığıyla mücadele ve yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı." dedi.

Şebve'deki sağlık çalışanlarının eğitilmesi amacıyla özel bir ekibin kurulduğunu belirten Velidi, bu ekibin yarından itibaren çalışmalara başlayacağını, hastane ve sağlık merkezlerine ilaç ve gerekli tıbbi malzemeleri ulaştıracağını ifade etti.

Velidi, sivri sinek ve böceklerin girmesine engel olacak 276 bin cibinliğin, 72 saat içinde Şebve'ye gönderilmesinin planlandığını ifade ederek, humma vakalarının daha kapsamlı şekilde takibi için Uluslararası Göç Örgütü'yle iş birliği içinde çalışılacağını belirtti.