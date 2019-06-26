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Yemen'de doğal gaz boru hattına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 23:31 | Son Güncelleme

Ülkenin doğusundaki Marib'de bulunan Safir doğal gaz sahasından Şebva'daki Belhaf Limanı'na gaz taşıyan boru hattına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırı düzenlendi

ADEN (AA) - Yemen'in güneydoğusundaki Şebva vilayetinde bulunan sıvılaştırılmış doğal gaz boru hattına saldırı düzenlendi.

Şebva'ya bağlı Rudum İlçesi Başkanı Muhammed Şekile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkenin doğusunda yer alan Marib ilindeki Safir doğal gaz sahasından Şebva'daki Belhaf Limanı'na gaz taşıyan boru hattına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırı düzenlendi." dedi.

Safir doğal gaz sahasından Belhaf Limanı'na uzanan boru hattının yaklaşık 320 kilometre olduğunu kaydeden Şekile, saldırının Belhaf Limanı'na 40 kilometre mesafede gerçekleştirildiğini aktardı.

İki gün önce de Şebva'nın kuzeyinden Rudum'daki Neşime Petrol Limanı'na petrol taşıyan boru hattına saldırı düzenlendiğini hatırlatan Şekile, petrol tesislerini hedef alan bu tür saldırıların önlenmesi ve faillerin en kısa sürede yakalanarak yargılanması gerektiğini ifade etti.

Şebva'da yaklaşık bir hafta önce Yemen hükümetine bağlı birlikler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen güçler arasında çatışma çıkmış, BAE tarafından desteklenen Hizam Emni güçlerinin hükümete ait tesisleri ele geçirmeye çalışmasının ardından patlak verdiği belirtilen bu çatışmada 3 kişi yaşamını yitirmişti.

BAE, Yemen'de yaklaşık beş yıldır süren savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap koalisyonu bünyesindeki en büyük ikinci güç olarak biliniyor. Yemenli bazı yetkililer, BAE'yi, Yemen'de koalisyonun hedeflerinden uzak özel bir gündem takip etmekle suçlarken, Abu Dabi yönetimi ise bu ithamları reddediyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz saldırı Şebva Yemen

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