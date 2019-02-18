HABER

Yemen’de domuz gribi hızla yayılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

İç savaş nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Yemen’de domuz gribi hızla yayılıyor.Yemen’de 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşla birlikte sağlık sistemi çökmenin eşiğinde.

İç savaş nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Yemen’de domuz gribi hızla yayılıyor.
Yemen’de 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşla birlikte sağlık sistemi çökmenin eşiğinde. Kolera, yetersiz beslenme, difteri gibi hastalıklara maruz kalan Yemen halkı, şimdi de domuz gribiyle mücadele ediyor.
Yemenli 70 yaşındaki Aminah Mohsen bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan, nefes almayı ve kalp atışlarını durduran, erken tedavi edilmezse 24 saatten daha az bir süre içinde hastayı öldürebilecek olan domuz gribine yakalandı. Mohsen’in hastalığı üç gün önce ateş, boğaz ağrısı ve kötü öksürük ile başladı. Birkaç klinikte muayene edilen Mohsen, daha sonra H1N1 influenza adı verilen domuz gribi teşhisi konulduğu devlet hastanesine getirildi.
Cumhuriyet Eğitim Hastanesi Kurumu Başkan Vekili Fouad Al-Radhi yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Eğitim Hastanesi yetkilileri olarak, hastaneye her gün en az üç onaylanmış domuz gribi vakası alıyoruz. Bu vakalar artıyor ve ilaçlardan ve uygun ekipmandan yoksun iken bir felaketin baş göstermesinden korkuyoruz” dedi.
Başkent Sana’nın 70 kilometre güneyindeki Dhamar şehrine bağlı Wisab ilçesinde yaşayan ve şoförlük yapan Hasan El-Noni, "Son üç gündür domuz gribine yakalanan 10 kişiyi ilçeden Sana’daki hastaneye getirdim. Getirdiğim hastalardan 3’ü halen tedavi görürken, çoğunluğu kadın ve çocuk olan 7 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü Yemen’deki salgınların hızlı bir şekilde yayılmasının sağlık sisteminin çökmesine bağlı olduğunu ve Yemen’deki bütün sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 50’sinin kısmen ya da tamamen işlediğini belirtti.
Husiler tarafından kontrol edilen Sağlık Bakanlığı’nın Sözcüsü Yousif Al-Hadri, uluslararası insani yardım kuruluşlarını salgını önlemeye yardımcı olacak yardım ve tıbbi ekipman sağlamaya çağırdı. Al-Hadri, "Bakanlık, 2018’in başından beri 154 ölüm vakası olmak üzere, 747 domuz salgını vakasını doğruladı. Domuz salgını geçen yılın başlarında patlak verdi ve 2019’da yayılmaya devam etti" dedi.
BM yardım ajanslarına göre, kolera yüzde 30’u çocuk olan 1,2 milyon Yemenliyi etkiledi. Koleraya yakalanan 2 bin 515 kişi hayatını kaybederken, difteri vakaları ise bin 491 çocuk da dahil olmak üzere 2 bin 572’ye yükseldi. Yardım kuruluşları, kıtlığın eşiğinde olan 12 milyondan fazla Yemenlinin yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl Aralık ayında Stockholm’de Yemen’deki taraflar arasında yapılan, Sana havaalanının ticari ve sivil uçuşlar için yeniden açılmasını da içeren barış anlaşmasının uygulanmasını istiyor.

Şimdi de Gümüşhane! Görüntülenmesi çok zorŞimdi de Gümüşhane! Görüntülenmesi çok zor
Bakan Koca: "2 yıldan az ceza alındığında da mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili çalışma yapılıyor"Bakan Koca: "2 yıldan az ceza alındığında da mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili çalışma yapılıyor"
Hastanelere kurulan Manevi Destek birimleri hem hastaları hem personeli memnun ediyorHastanelere kurulan Manevi Destek birimleri hem hastaları hem personeli memnun ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.