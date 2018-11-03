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Yemen'de El-Kaide ile silahlı kabile mensupları çatıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 03:29 | Son Güncelleme

Ebyen ilinde terör örgütü El-Kaide ile silahlı kabile mensupları arasında çıkan çatışma biri kabile mensubu 4 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı

ADEN (AA) - Yemen'in Ebyen ilinde terör örgütü El-Kaide ile bir kabileye mensup silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada biri kabile üyesi 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen sağlık yetkilisinden alınan bilgiye göre, Ebyen ilinde El-Kaide militanları ile bir kabileye mensup silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.

Olayda biri terör örgütü yöneticisi 3 örgüt militanı ile bir kabile üyesinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını aktaran yetkili, çatışmanın nedenine dair bilgi vermedi.

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