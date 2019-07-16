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Yemen'de elektrik kesintileri protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

Yemen'de elektrik kesintileri protesto edildi

MUKELLA (AA) - Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinin merkezi Mukella kentinde elektrik kesintileri protesto edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, elektrik kesintilerine tepki gösteren kent sakinleri Eş-Şerec ve Ed-Dis semtlerindeki ana caddeleri trafiğe kapattı.

Eylemciler, ülkede hava sıcaklıklarının ve nem oranının yükselmesiyle eş zamanlı olarak elektrik kesintilerinin yaşanmasına tepki gösterdi.

Mukella kenti dün 15 saat boyunca elektriksiz kaldı.

- Kentteki jeneratörler için yakıt ikmali yapılacak

Elektrik ve Enerji Bakanlığından konuya dair yapılan açıklamada, Mukella ve Hadramevt sahil bölgelerindeki jeneratörleri çalıştırmak için dün 3 bin 821 ton mazot taşıyan geminin Aden'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ilerleyen günlerde daha çok mazot alınacağı, bunun da kesinti süresini ciddi oranda düşüreceği ifade edildi.

Ülkenin en büyük illerinden olan Hadramevt, Yemen meşru hükümetinin denetimi altında bulunuyor.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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elektrik kesintileri Mukella Yemen

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