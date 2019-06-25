Yemen’de gıda yardımının askıya alınmasında taraflardan karşılıklı suçlamalar

Yemen’de gıda yardımının askıya alınmasıyla Husiler ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) yetkilileri karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Yemen’de Husilerle bölgede yardım dağıtma çalışmalarında bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) gıda yardımının askıya alınmasının ardından taraflar birbirlerine suçlamalarda bulundu. Yemen’de 10 milyondan fazla insanı besleyen BM Ajansı WFP, defalarca ülkenin kuzey bölgelerinde gıda dağıtımına müdahale eden Husilerin kendilerini engelleyici eylemlerinden şikayetçi olurken, Husiler ise WFP’yi Yemenlilere çürümüş ve süresi dolmuş yiyecek dağıtmakla suçladı.

WFP, Husilerin iddialarını şiddetle reddetti ve gıda kalitesini kontrol etmek için güçlü bir mekanizmaya sahip olunduğunu, en yüksek gıda güvenliği standartlarını karşılayamadığı takdirde yardımları zaten dağıtmayacağını bildirdi.

Başkent Sana’da Husiler tarafından kontrol edilen Gümrük ve Gözlem Bürosu Müdürü Karim Al Kahlani Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "Toplamda 168 ton 150 kilo ağırlığında buğday unu ve hamile kadınlar için 8 ton 150 kilo ağırlığında beslenme malzemesinin ve 2 ton ağırlığında ilacın bulunduğu 5 aracı durdurduk” dedi.