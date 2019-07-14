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Yemen'de görevinden uzaklaştırılan bakan makamını bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

Yemen'de görevinden uzaklaştırılan bakan makamını bastı

ADEN (AA) - Yemen'de birkaç gün önce görevinden uzaklaştırılan Su ve Çevre Bakanı El-Izzi Hibetullah Şerim, hakkındaki kararı hiçe sayarak geçici başkent Aden'deki bakanlık binasını bastı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümet kararıyla görevinden uzaklaştırılan Şerim, Hudeyde sakinlerinden oluşan askeri korumalarla Aden'deki bakanlık binasına baskın düzenledi ve yeniden ofisinde çalışmaya başladı.

Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 10 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle yaklaşık 8 aydır görevini ihmal ettiği ve bakanlar kurulu toplantılarına katılmadığı gerekçesiyle Şerim'in görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aden su ve çevre Yemen

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