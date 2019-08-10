HABER

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 21:05 | Son Güncelleme

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

ADEN (AA) - Yemen'de, Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucunda geçici başkent Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi.

BAE destekli Hizam Emni kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hizam Emni güçleri, stratejik devlet kurumları ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele aldı.

Yetkililerin ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı bir araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldığı ve kentin kontrolünün tamamen Hizam Emni güçlerine geçtiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı korumalarının teslim olduğu, tarafsız kalan bazı birliklerin ise Güney Geçiş Konseyine bağlılıklarını açıkladığı ifade edildi.

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, kentte çatışmalar da sona erdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Kurban pazarının 1.5 tonluk 'Aslan'ı, rekor fiyata satıldıKurban pazarının 1.5 tonluk 'Aslan'ı, rekor fiyata satıldı
YTB’den Iraklı Türkmen Öğretmenlere Mesleki Eğitim ProgramıYTB’den Iraklı Türkmen Öğretmenlere Mesleki Eğitim Programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden BAE Güney Geçiş Konseyi Hizam Emni Yemen

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Falcao bombası patladı! Albayrak'la aynı karede

Falcao bombası patladı! Albayrak'la aynı karede

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Vicdansızlık! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler

Vicdansızlık! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler

Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

Ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.