Yemen'de Güney Geçiş Konseyi koalisyonla çalışmaya hazır

ADEN (AA) - Yemen'de Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle çalışmaya hazır olduklarını yineledi.

Konseye bağlı Aden Televizyon Kanalı'nda konuşan Zubeydi, İran'ın bölgedeki nüfuzunun genişlemesine karşı koalisyon güçleriyle birlikte mücadele vereceklerini ifade etti.

Zubeydi, 5 yıldır süren savaş boyunca sahadaki varlığını kanıtlamış güçlü bir müttefik olarak koalisyonla hareket etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Yemenli taraflara yaptığı toplantı çağrısına icabet etmeye hazır olduğunu belirten Zubeydi, geçici başkent Aden'de yaşananları da talihsiz olaylar olarak niteledi ve konsey üyelerinin bu olaylar sırasında kendisini müdafaa etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Zubeydi, diğer tarafı (meşru hükümet) Konsey liderlerine suikast düzenlemek ve güneylilerin haklı davasını tasfiye etmeye çalışmakla suçladı.

- Ne olmuştu?

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu önceki gün Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.