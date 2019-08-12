HABER

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi koalisyonla çalışmaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 02:18 | Son Güncelleme

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi koalisyonla çalışmaya hazır

ADEN (AA) - Yemen'de Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle çalışmaya hazır olduklarını yineledi.

Konseye bağlı Aden Televizyon Kanalı'nda konuşan Zubeydi, İran'ın bölgedeki nüfuzunun genişlemesine karşı koalisyon güçleriyle birlikte mücadele vereceklerini ifade etti.

Zubeydi, 5 yıldır süren savaş boyunca sahadaki varlığını kanıtlamış güçlü bir müttefik olarak koalisyonla hareket etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Yemenli taraflara yaptığı toplantı çağrısına icabet etmeye hazır olduğunu belirten Zubeydi, geçici başkent Aden'de yaşananları da talihsiz olaylar olarak niteledi ve konsey üyelerinin bu olaylar sırasında kendisini müdafaa etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Zubeydi, diğer tarafı (meşru hükümet) Konsey liderlerine suikast düzenlemek ve güneylilerin haklı davasını tasfiye etmeye çalışmakla suçladı.

- Ne olmuştu?

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu önceki gün Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.

Yetkililer ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayından ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolü tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Sultangazi'de seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralıSultangazi'de seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralı
Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydarus Zubeydi Yemen

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Zeki Hakan Sıdalı'nın otoyolda çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da feci ölüm! Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bu kadarına da pes! Sahte parayla kurban aldılar

Bu kadarına da pes! Sahte parayla kurban aldılar

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusu açıklaması

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.