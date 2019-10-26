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Yemen'de Güney Geçiş Konseyiyle anlaşma 2 gün içinde imzalanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:32 | Son Güncelleme

Yemen'de Güney Geçiş Konseyiyle anlaşma 2 gün içinde imzalanacak

İSTANBUL (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında varılan anlaşma 2 gün içinde imzalanacak.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında varılan anlaşmanın 2 gün içinde imzalanacağını belirtti.

İryani, anlaşmanın, Yemenlilerin anayasal meşruiyet çerçevesinde Husilerin darbesine karşı yürüttüğü çabaları birleştireceğini ve ulusal sabitleri koruyacağını ifade etti.

Bakan İryani, anlaşmanın, Husilerden kurtarılan illerde devlet kurumlarının varlığını güçlendireceğini, ülkenin birliğini, egemenliğini, güvenliğini, istikrarını ve topraklarının emniyetini koruyacağını ve devletin Husilere karşı koyma kabiliyetini güçlendireceğini vurguladı.

Yemen hükümetinde adını vermek istemeyen bir yetkili, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yürütülen görüşmeler sonunda anlaşmaya varıldığını ve imzaların gelecek günlerde atılacağını söylemişti.

Kaynaklara göre, Suudi Arabistan'ın uygulama aşamasında denetleyici olacağı anlaşma; "Suudi Arabistan'daki mevcut hükümet yetkilileriyle devlet kurumlarının kısa sürede Aden'e dönmesi, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararı ile Riyad'da 2015'te düzenlenen Yemen diyalog konferansı kararlarına bağlı kalınması" gibi maddeleri içeriyor.

Anlaşmada, "askeri konulara" ilişkin ise şu maddeler yer alıyor:

"Tüm askeri oluşumlar, Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılacak. Anlaşmanın askeri ve güvenlik maddelerinin yürürlüğe girmesinden 45 gün sonra Güney Geçiş Konseyi ile güneydeki diğer güçlerin de içinde yer aldığı teknokrat bir hükümet kurulacak."

- Güneydeki olaylar

Yemen hükümeti, daha önce birçok kez ayrılıkçı örgütle resmi görüşme yapmadığını ve taraflar arasında herhangi bir uzlaşı öncesinde Konseyin kontrolündeki bölgelerden çıkması gerektiğini bildirmişti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

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