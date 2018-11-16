''Yemen'de hastanelere getirilen 50 çocuktan 30'u ölüme gönderiliyor''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, ''Yemen'de ziyaret ettiğim hastanelerden birinde doktor her gün hastaneye gelen 50 çocuktan 30'unu evlerine geri gönderip ölüme terk etmek zorunda kaldıklarını çünkü kapasitelerinin sadece 20 kişi olduğunu söyledi.'' dedi.

Beasley, iç savaşın devam ettiği ve dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'e ziyaretinin ardından BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki duruma dikkati çekti.

Yemen'de gıda güvenliğinin ve ekonomik durumun kötüye gittiğini, gıda fiyatlarının arttığını ve para birimi riyalin "çöktüğünü" söyleyen Beasley, 'Ülkede tam bir felaket yaşanıyor.'' diye konuştu.

Yemen halkına sağlayacak iki aylık gıdaları kaldığını belirten Beasley, ''Yemen'de kıtlık sadece 6 ay uzakta.'' ifadesini kullandı.

Beasley, 8 milyon kişinin geçim kaynaklarını kaybettiğini, ülkede 1,2 milyon memura iki yıldır doğru düzgün maaş ödenemediğini, ekonomik çöküşün önüne geçilebilmesi için 200 milyon doların ülke ekonomisine ''enjekte edilmesi'' gerektiğini söyledi.

Direktör Beasley, ''Yemen'de ziyaret ettiğim hastanelerden birinde doktor 'her gün hastaneye gelen 50 çocuktan 30'unu geri eve gönderip ölüme terk etmek zorunda kaldıklarını çünkü kapasitelerinin sadece 20 kişi olduğunu' söyledi.'' dedi.

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