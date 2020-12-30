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  4. Yemen’de havalimanı patlamasında ölü sayısı 22’ye yükseldi

Yemen’de havalimanı patlamasında ölü sayısı 22’ye yükseldi

30.12.2020 18:01 | Son Güncelleme:
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Yemen’de yer alan Aden Havalimanında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye ulaştı.Yeni Yemen hükümetinin üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanının terminalinde meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor.

Yemen’de yer alan Aden Havalimanında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye ulaştı.
Yeni Yemen hükümetinin üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanının terminalinde meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükselirken, yaralıların sayısı ise 60 olarak açıklandı. Ayrıca patlama nedeniyle havalimanında büyük maddi zarar meydana geldi. Hükümet Sözcüsü Rajeh Badi yaptığı açıklamada, "Aden Havalimanı’nda meydana gelen patlama ile ilgili bir soruşturma yapılmasını istedik" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yemin eden ve Yemen’e dönen yeni hükümeti üyelerinin Aden Havalimanına ulaştığı sırada patlama meydana gelmişti.

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