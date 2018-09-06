HADRAMEVT (AA) - Yemen'in Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde hayat pahalılığı nedeniyle protesto gösterileri düzenleniyor.

Güvenlik güçlerinin, göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişinin yaralanmasının ardından dün akşam düzenlenen gösterilerde de arbede yaşandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, göstericiler Ed-Diys, Erbain Şakka, Eş-Şerec, El-Cisr Es-Sıni ve eski Mukella mahallelerinde ana caddeleri trafiğe kapattı, araç lastiklerini yakıp taş attı. Kentte, yaşanan arbede nedeniyle esnaf dükkanlarını açamazken, hayat neredeyse durma noktasına geldi.

Yemen'in özellikle güneyindeki kentlerde, Yemen Riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi ve fiyat artışları nedeniyle günlerdir gösteriler düzenleniyor.

- Yemen riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi

Yerel para birimi riyalin ciddi anlamda değer kaybettiği Yemen'de, ağustos ayı ortalarında 513 riyal seviyelerinde seyreden dolar, son günlerde hızlı şekilde değer kazanarak 600 riyale yükselmişti. Riyalin değer kaybetmesinin temel ürünler başta olmak üzere fiyatlarda ciddi artışa neden olduğu ifade ediliyor.