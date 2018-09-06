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Yemen'de "hayat pahalılığı" protesto ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 02:01 | Son Güncelleme

Hadramevt'te düzenlenen gösterilere katılanlar, ana caddeleri trafiğe kapattı

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde hayat pahalılığı nedeniyle protesto gösterileri düzenleniyor.

Güvenlik güçlerinin, göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişinin yaralanmasının ardından dün akşam düzenlenen gösterilerde de arbede yaşandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, göstericiler Ed-Diys, Erbain Şakka, Eş-Şerec, El-Cisr Es-Sıni ve eski Mukella mahallelerinde ana caddeleri trafiğe kapattı, araç lastiklerini yakıp taş attı. Kentte, yaşanan arbede nedeniyle esnaf dükkanlarını açamazken, hayat neredeyse durma noktasına geldi.

Yemen'in özellikle güneyindeki kentlerde, Yemen Riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi ve fiyat artışları nedeniyle günlerdir gösteriler düzenleniyor.
- Yemen riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi

Yerel para birimi riyalin ciddi anlamda değer kaybettiği Yemen'de, ağustos ayı ortalarında 513 riyal seviyelerinde seyreden dolar, son günlerde hızlı şekilde değer kazanarak 600 riyale yükselmişti. Riyalin değer kaybetmesinin temel ürünler başta olmak üzere fiyatlarda ciddi artışa neden olduğu ifade ediliyor.

Yemen riyalinin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle geçici başkent Aden ve Hadramevt'in yanı sıra Taiz, Ebyen, Dali ve Lahic gibi kentlerde de gösteriler düzenleniyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi artan protestolar üzerine geçen pazar günü ekonomik durumun derhal gözden geçirilmesi talimatı vermişti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde de gelişmelerin ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da pazar günü toplanan Yemen hükümetinin kamu çalışanları ve emeklilerine maaş zammı kararı aldığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hadramevt Mukella Yemen

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