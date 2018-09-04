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Yemen'de "hayat pahalılığı" protestoları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 21:53 | Son Güncelleme

Hadramevt kentindeki kabile liderleri Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den yerel para birimindeki değer kaybını önlemek için müdahalede bulunmasını istedi

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in Hadramevt kentinde hayat pahalılığını protesto için düzenlenen eylemler ikinci gününde devam ederken, bölgedeki kabile liderleri Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye yerel para birimindeki değer kaybını önlemek için müdahale çağrısında bulundu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Seyun ilçesindeki gösterilerin ikinci gününde protestocular, caddelere taşlar koyup araba lastiklerini ateşe vererek ana yolları trafiğe kapattı.

Esnafın dükkânlarını açmadığı ilçede kamu kurumlarının da çoğunun kapalı olduğu belirtildi.

Öte yandan Hadramevt kentindeki sahra kabileleri başkanlığından yapılan açıklamada, pazartesi günü Seyun ilçesinde yapılan olağanüstü toplantıda yerel para birimindeki değer kaybı, ulusal ekonominin çöküşü ve güvenlik zafiyeti gibi ülkenin içinden geçtiği duruma karşı konulması gerektiği dile getirildi.

Kabile liderleri bu gelişmeler karşısında başta Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere koalisyon güçlerinden, Yemen riyalinin değer kaybını önlemek ve güvenlik zafiyetine çözüm bulmak için acilen harekete geçmelerini istedi.

Açıklamada ayrıca halkın meşru taleplerinin yanında olunduğu belirtilirken, bu taleplerin kamu mallarına zarar vermeden ve şiddete başvurmaksızın dile getirilmesi çağrısı yapıldı.

Yemen'in yüz ölçümü açısından en büyük vilayeti Hadramevt, askeri ve idari olarak Sahil ve Sahra Hadramevt olmak üzere iki kısımdan oluşuyor.
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- Yemen riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi

Yerel para birimi riyalin ciddi anlamda değer kaybettiği Yemen'de, ağustos ayı ortalarında 513 riyal seviyelerinde seyreden dolar, son günlerde hızlı şekilde değer kazanarak 600 riyale yükselmişti. Riyalin değer kaybetmesinin temel ürünler başta olmak üzere fiyatlarda ciddi artışa neden olduğu ifade ediliyor.

Yemen riyalinin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle bir süredir Hadramevt'in yanı sıra geçici başkent Aden, Taiz, Ebyen, Dali ve Lahic gibi kentlerde de gösteriler düzenleniyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi artan protestolar üzerine geçen pazar günü ekonomik durumun derhal gözden geçirilmesi talimatı vermişti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde de gelişmelerin ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da pazar günü toplanan Yemen hükümetinin kamu çalışanları ve emeklilerine maaş zammı kararı aldığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hadramevt pahalılık para birimi protestolar Yemen

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