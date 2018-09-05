ADEN (AA) - Yemen'de yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve artan hayat pahalılığını protesto amacıyla düzenlenen gösteriler sürüyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in geçici başkenti Aden ve Hadramevt vilayetinde protestolara bugün de devam edildi.
Gösterilerin dördüncü gününe girdiği Aden'de Krater, Hur Mekser, Eş-Şeyh Osman başta olmak üzere çeşitli ilçelerde toplanan göstericiler, ana caddeleri bariyerlerle trafiğe kapattı.
Protesto alanlarında araba lastiklerini ateşe veren göstericiler, trafiğin aksamasına neden oldu.
Esnaf birçok yerde kepenk indirirken, çalışanlar iş yerlerine, öğrenciler de okullarına gitmekte zorluk yaşadı.
Öte yandan gösterilerin üçüncü gününe girdiği Hadramevt vilayeti de benzer görüntülere sahne oldu.
Hayat pahalılığını protesto eden göstericiler, ana caddeleri kapattı. Esnafın dükkânlarını açmadığı Mukkalla ve Seyun ilçelerinde kamu kurumlarının da işleyişinde aksamalar yaşandı.
- Yemen riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi
Yerel para birimi riyalin ciddi anlamda değer kaybettiği Yemen'de, ağustos ayı ortalarında 513 riyal seviyelerinde seyreden dolar, son günlerde hızlı şekilde değer kazanarak 600 riyale yükselmişti. Riyalin değer kaybetmesinin temel ürünler başta olmak üzere fiyatlarda ciddi artışa neden olduğu ifade ediliyor.
Yemen riyalinin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle geçici başkent Aden ve Hadramevt'in yanı sıra Taiz, Ebyen, Dali ve Lahic gibi kentlerde de gösteriler düzenleniyor.
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi artan protestolar üzerine geçen pazar günü ekonomik durumun derhal gözden geçirilmesi talimatı vermişti.
Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde de gelişmelerin ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da pazar günü toplanan Yemen hükümetinin kamu çalışanları ve emeklilerine maaş zammı kararı aldığı bildirilmişti.
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