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Yemen'de her yıl 66 bin çocuk ölüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 14:42 | Son Güncelleme

Yemen'de her yıl 66 bin çocuk ölüyor

Yemen UNICEF Temsilcisi Mertxell Relano, ülkede önlenebilir hastalıklar sebebiyle her yıl 66 bin çocuğun öldüğünü belirtti.

Relano, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de her yıl önlenebilir hastalıklardan ölen 66 bin çocuğun 5 yaş altında olduğuna dikkati çekti.

Bu çocukların yarısının doğum sırasında ya da bir aylıkken hayatını kaybettiğini vurgulayan Relano, "Geri kalanlar ise ishal, zatürre ve kötü beslenme gibi korunması mümkün hastalıklardan hayata veda ediyor." ifadelerini kullandı.

Savaşın mutlaka sonlandırılması gerektiğini dile getiren Relano, birçok vilayette çocukların yaşamını yitirmeye devam ettiğini hatırlattı.

Yemen'de 2014'te başlayan iç savaş ve ardından Mart 2015'te Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin operasyonlarıyla bu güne dek süren çatışmalar, ülkenin sağlık sisteminin de çökmesine neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
(UNICEF) Yemen Temsilcisi Meritxell Relano sağlık Yemen

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