HABER

Yemen'de hükümet güçleri Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:52 | Son Güncelleme

Yemen'de hükümet güçleri Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladı

Yemen'de hükümete bağlı askeri birlikler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçlerinin elindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nda kontrolü sağladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Şebve ve Ebyen'de denetimi sağladıktan sonra geçici başkent Aden'e ulaşan hükümet güçleri, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Aden Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi.

Hükümete bağlı güçlerin, Aden'de Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Hur Mekser ve Krater mahallelerine doğru ilerlediği belirtildi.

Öte yandan Yemen İçişleri Bakanlığı, Aden'deki vatandaşlara can güvenlikleri için askeri bölgeler ve çatışma alanlarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Ebyen'in merkezi Zencibar'da denetimi tekrar ele geçirdiğini bildirmişti.

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi de gece saatlerinde yaptığı açıklamada ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde hükümet güçlerine yenildiklerini duyurmuştu.

- Güneydeki gelişmeler

Yemen'de BAE destekli ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri ile Hizam Emni arasında Şebve'de de geçen hafta başlayan çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
Aselsan Genel Müdürü: Avrupa otoyollarında ücret toplama sistemlerimiz kullanılmaya başladıAselsan Genel Müdürü: Avrupa otoyollarında ücret toplama sistemlerimiz kullanılmaya başladı
Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden hükümet Yemen

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

'Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem'

'Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem'

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

Buğday tanesine benziyordu! Ne olduğu ortaya çıktı

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti (Şule Yüksel Şenler kimdir?)

Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti!

Yalova'da iğrenç olay! 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video göndermiş

İğrenç olay! 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video göndermiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.