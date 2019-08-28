Yemen'de hükümet güçleri Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladı

Yemen'de hükümete bağlı askeri birlikler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçlerinin elindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nda kontrolü sağladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Şebve ve Ebyen'de denetimi sağladıktan sonra geçici başkent Aden'e ulaşan hükümet güçleri, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Aden Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi.

Hükümete bağlı güçlerin, Aden'de Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Hur Mekser ve Krater mahallelerine doğru ilerlediği belirtildi.

Öte yandan Yemen İçişleri Bakanlığı, Aden'deki vatandaşlara can güvenlikleri için askeri bölgeler ve çatışma alanlarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Ebyen'in merkezi Zencibar'da denetimi tekrar ele geçirdiğini bildirmişti.

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi de gece saatlerinde yaptığı açıklamada ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde hükümet güçlerine yenildiklerini duyurmuştu.