Yemen'de hükümete bağlı güçler Aden sınırında

ADEN (AA) - Yemen hükümetine bağlı askeri birlikler, ülkenin güneyindeki Şebve'nin ardından Ebyen'de de kontrolü sağlayarak geçici başkent Aden sınırına ulaştı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal ordu ve emniyet birimleri, Ebyen'in merkezi Zencibar'da denetimi yeniden sağladı ve ilin tüm ilçelerini kontrol altına aldı." bilgisini verdi.

İryani, kurtarılan bölgelerde güvenlik ve istikrarın sağlanması için Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatlarının yerine getirildiğini ifade etti.

Yerel kaynaklar da hükümete bağlı birliklerin Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar'da yaklaşık 1 haftadır süren çatışmaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü yeniden ele geçirdiğini aktardı.

Zencibar'daki bazı aktivistler, Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin kaçışı ve bölge sakinlerinin Yemen bayraklarıyla hükümet güçlerini karşılamasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı.