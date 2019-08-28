HABER

Yemen'de hükümete bağlı güçler Aden sınırında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

Güneydeki Ebyen ilinde kontrolü sağlayan hükümete bağlı güçler, geçici başkent Aden'e girmeye hazırlanıyor

ADEN (AA) - Yemen hükümetine bağlı askeri birlikler, ülkenin güneyindeki Şebve'nin ardından Ebyen'de de kontrolü sağlayarak geçici başkent Aden sınırına ulaştı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal ordu ve emniyet birimleri, Ebyen'in merkezi Zencibar'da denetimi yeniden sağladı ve ilin tüm ilçelerini kontrol altına aldı." bilgisini verdi.

İryani, kurtarılan bölgelerde güvenlik ve istikrarın sağlanması için Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatlarının yerine getirildiğini ifade etti.

Yerel kaynaklar da hükümete bağlı birliklerin Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar'da yaklaşık 1 haftadır süren çatışmaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü yeniden ele geçirdiğini aktardı.

Zencibar'daki bazı aktivistler, Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin kaçışı ve bölge sakinlerinin Yemen bayraklarıyla hükümet güçlerini karşılamasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

- Hükümet birlikleri Aden sınırına ulaştı

Hükümete bağlı güçlerin Ebyen'de kontrolü sağladıktan sonra Zencibar'ın yaklaşık 50 kilometre uzağındaki Aden'e doğru ilerlemeye başladığı kaydedildi.

Öncü birliklerin Aden'in doğu girişi El-Alem kontrol noktasına ulaştığını aktaran yerel kaynaklar, hükümet güçlerinin geçici başkente girmek için hazırlandığını belirtti.

Güney Geçiş Konseyinden kurtarılan Şebve ve Ebyen illerinden de çok sayıda takviye birliğin Aden'e doğru geldiği ifade edildi.

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, gece saatlerinde yaptığı açıklamada ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde hükümet güçlerine yenildiklerini duyurmuştu.

- Güneydeki gelişmeler

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri ile Hizam Emni arasında Şebve'de de geçen hafta başlayan çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Atık sulardan uyuşturucu madde tesbitiAtık sulardan uyuşturucu madde tesbiti
Akılalmaz kaza! Otomobilin motoru 50 metre sürüklendiAkılalmaz kaza! Otomobilin motoru 50 metre sürüklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden Ebyen Geçiş Konseyi Yemen

En Çok Okunan Haberler

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen kendisini öldürmesi için kiralık katil tuttu! İddianamede akılalmaz detaylar

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları! Rus kadın turistin boğazına bıçak dayayıp

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

Kocaeli'de akılalmaz kaza! Otomobilin motoru 50 metre sürüklendi

Akılalmaz kaza! Otomobilin motoru 50 metre sürüklendi

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme!

Fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçaklamıştı! Yeni gelişme

Trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.