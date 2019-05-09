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Yemen'de Husiler 15 tutukluyu serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 05:03 | Son Güncelleme

Yemen'de Husiler 15 tutukluyu serbest bıraktı

EL-BEYDA (AA) - Yemen'de Husiler, El-Beyda kentinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri lehine çalıştıkları gerekçesiyle tutukladığı 15 kişiyi serbest bıraktı.

Husilere ait SABA Haber Ajansının haberine göre, 15 tutuklu Ramazan ayı nedeniyle serbest bırakıldı.

Beyda Valisi Muhammed el-Mansuri, serbest bırakmanın, sevgi ve hoşgörü değerlerini güçlendirmek adına gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
el beyda Yemen

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