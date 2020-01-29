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Yemen'de Husiler Hudeyde kentini "afet bölgesi" ilan etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Yemen'de Husiler Hudeyde kentini "afet bölgesi" ilan etti

HUDEYDE (AA) - Yemen'deki Husiler ülkenin batısındaki Hudeyde kentini salgın hastalıklar nedeniyle "afet bölgesi" ilan etti.

İran destekli Husilere ait "El-Mesire" internet sitesindeki habere göre, Husilerin sözde hükümetinde Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Taha el-Mutevekkil, Hudeyde'de 2019'da yaklaşık bir milyon kişinin sıtma, bir milyonu aşan kişinin kolera ve 76 bin kişinin de dang hummasına yakalandığını söyledi.

Uluslararası kurumları acil yardıma çağıran Mutevekkil, bataklıkların ve salgın hastalıklara neden olan yerlerin kapatılması, çöplerin toplanması, kapalı kaplarda su temin edilmesi gibi bir dizi adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Mutevekkil ayrıca salgın hastalıklara karşı birlikte mücadele verilmesi ve halkın bilinçlendirilmesinin önemine işaret etti.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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dang humması Hudeyde kolera sağlık Salgın Hastalıklar Yemen

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