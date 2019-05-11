Yemen'de Husiler Hudeyde Limanı'ndan çekilme kararı aldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de Husilerin hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde, Salif ve Ras-Issa limanlarından çekilmeyi kabul ettiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Husilerin tef taraflı olarak Hudeyde, Salif ve Ras-Issa limanlarından çekilme ve askeri güçlerini yeniden konuşlandırma kararı aldığı ifade edildi.

Limanlardan çekilmenin BM gözetiminde 11 Mayıs'ta başlayacağı ve 14 Mayıs'ta tamamlanacağı ifade edilen açıklamada, bu kararın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Hudeyde Limanı, Yemen'e gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Yemen halkı için hayati önem taşıyor.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.