Yemen’de Husiler Limanlardan Çekilmeye Başladı

Yemen’de BM adına yeniden yerleşim ve ateşkesin sürdürülmesinin koordinasyonundan sorumlu Michael Lollesgaard, Husilerin liman kentlerinden çekilme kararı almasının ateşkesin sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunu belirterek, çekilmenin başlamasını sahada gerçeğe dönüşmüş ilk somut adım olarak değerlendirdi.

Uzun bir süredir iç savaşın sürdüğü Yemen’de, Aralık ayında İsveç’in başkenti Stockholm’de Yemen hükümetiyle Husiler arasında ateşkes imzalanmış ancak istenilen somut sonuca şu ana kadar ulaşılamamıştı. BM yetkilileri, Yemen’de son yıllarda dünyada görülmemiş bir insanlık dramın yaşandığını belirtmişti.

Lollesgaard, ülkede ateşkesin sürmesi amacıyla tarafların yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri için kararlı ve şeffaf davranmayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Danimarkalı emekli tümgeneral, Yemenliler için gıda, ilaç ve tüm ithal ürünlerin neredeyse yüzde 90’ının girdiği Hudeyde limanından ayrı olarak, Husilerin bölgedeki Salif ve Ras-İssa limanlarından çekilmesinin sevindirici olduğunu kaydetti. Lollesgaard, Stockholm Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasıyla birlikte, Yemen’de insani yardıma ihtiyacı olan milyonlarca kişinin hayatının kurtulacağını belirterek, “Birleşmiş Milletler, Yemen’de ateşkesin tam olarak sürdürülmesi, ülkeye barış ve istikrarın getirilmesi, ülke genelinde huzurun sağlanması için çabalarını sürdürecektir” diye konuştu.

​İç savaşın yok ettiği ülke

Yemen'de dört yıldır süren iç savaşta 18 bine yakın Yemenli öldü. Onbinlerce kişi yaralandı. Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı. Yemen’de iç savaş sırasında ulusal sağlık sistemi çöktü. 200 bin kolera vakası, 3 bin 300'den fazla difteri vakası tespit edildi. Kızamık vakaları sayısı geçtiğimiz yıla oranla iki kat arttı. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen’de insani yardımlar için 2,6 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu açıklandı ancak gerekli para bulunamadı.