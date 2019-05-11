Yemen’de Husiler Limanlardan Çekilmeye Başladı

Husiler, Yemen’in Salif ve Ras-Issa limanlarından bu sabahtan itibaren çekilmeye başladı. Birleşmiş Milletler, dün Husilerin liman kentlerinden çekileceğini açıklamış, çekilmenin bugünden itibaren başlayıp, Salı günü sona ereceğini açıklamıştı.
Husilerin Yüksek Komite başkanı, limanlardan çekilmenin yerel saatle sabah 10'dan itibaren başladığını bildirdi.
Uzun bir süredir iç savaşın sürdüğü Yemen’de, Aralık ayında İsveç’in başkenti Stockholm’de Yemen hükümetiyle Husiler arasında ateşkes imzalanmış ancak istenilen somut sonuca şu ana kadar ulaşılamamıştı. BM yetkilileri, Yemen’de son yıllarda dünyada görülmemiş bir insanlık dramın yaşandığını belirtmişti.
Husilerin limanlardan BM gözetiminde çekilmeye başlaması uluslararası çevrelerce ülkede kalıcı barışın sağlanması adına önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.
İlk somut adım
Yemen’de BM adına yeniden yerleşim ve ateşkesin sürdürülmesinin koordinasyonundan sorumlu Michael Lollesgaard, Husilerin liman kentlerinden çekilme kararı almasının ateşkesin sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunu belirterek, çekilmenin başlamasını sahada gerçeğe dönüşmüş ilk somut adım olarak değerlendirdi.
Lollesgaard, ülkede ateşkesin sürmesi amacıyla tarafların yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri için kararlı ve şeffaf davranmayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Danimarkalı emekli tümgeneral, Yemenliler için gıda, ilaç ve tüm ithal ürünlerin neredeyse yüzde 90’ının girdiği Hudeyde limanından ayrı olarak, Husilerin bölgedeki Salif ve Ras-İssa limanlarından çekilmesinin sevindirici olduğunu kaydetti. Lollesgaard, Stockholm Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasıyla birlikte, Yemen’de insani yardıma ihtiyacı olan milyonlarca kişinin hayatının kurtulacağını belirterek, “Birleşmiş Milletler, Yemen’de ateşkesin tam olarak sürdürülmesi, ülkeye barış ve istikrarın getirilmesi, ülke genelinde huzurun sağlanması için çabalarını sürdürecektir” diye konuştu.
İç savaşın yok ettiği ülke
Yemen'de dört yıldır süren iç savaşta 18 bine yakın Yemenli öldü. Onbinlerce kişi yaralandı. Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı. Yemen’de iç savaş sırasında ulusal sağlık sistemi çöktü. 200 bin kolera vakası, 3 bin 300'den fazla difteri vakası tespit edildi. Kızamık vakaları sayısı geçtiğimiz yıla oranla iki kat arttı. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen’de insani yardımlar için 2,6 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu açıklandı ancak gerekli para bulunamadı.
BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen nüfusunun yüzde 80’i uluslararası yardımlara muhtaç. Ülkede 24 milyondan fazla kişi başta açlık olmak üzere hayatta kalabilmek için acil yardıma ihtiyaç duyuyor.
Ülke genelinde 20 milyondan fazla insan temiz gıdaya ulaşamıyor. Yaklaşık on milyondan fazla insan açlık ve kıtlıkla karşı karşıya. Ülkede en az 17,8 milyon kişi temiz suya ve sıhhi hizmetlere erişimi yok. 19,7 milyon kişi yeterli sağlık hizmetlerinden yoksun. Kolera gibi sağlıksız içme sularından kaynaklanan bulaşıcı hastalıklar da yüzbinlerce kişiyi etkisi altına almış durumda.
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