Yemen'de Husiler parlamentodaki boş sandalyeler için seçim yaptı

Yemen'de meşru hükümetin hakimiyeti altındaki Hadramevt'te 2015'ten bu yana parlamentonun ilk kez toplanmasıyla eş zamanlı olarak Husiler'in kontrolleri altındaki Sana'da parlamentonun boş sandalyeleri için yaptığı seçim, tamamlandı.

Husiler'e ait SABA haber ajansının haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu Hukuki İşler Başkanı Yargıç Said es-Samit oy kullanma işleminin akşam saat 20.00'de tamamlandığını söyledi.

Samit, seçimlerin 24 seçim bölgesine bağlı 453 merkezde herhangi bir engel olmaksızın gerçekleştirildiğini, oyların sayımına başlandığını belirtti.

Husiler, başkent Sana'daki parlamentoda, kanuni birleşim oranında olmadan toplanmasından dolayı boş sandalyelerin doldurulması için kontrolü altındaki bölgelerde seçim yaptı.

Seçimlerin yapıldığı bölgelerdeki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Husiler sokaklarda adayların resimlerini taşıyarak hoparlörlerle seçmenlerin sandıklara gitmesi için yoğun çağrıda bulundu.

Yemen'de 4 yıldır süren iç savaş nedeniyle çıkan kargaşadan dolayı Husi karşıtı milletvekilleri başkent Sana'yı terkederken, 2003'teki seçimlerle oluşturulan 267 kişiden oluşan parlamentodaki milletvekillerinden 34 kişi çeşitli nedenlerle vefat etmişti. Sana'nın Husiler tarafından işgali sırasında Yemen Parlamento Başkanı Yahya er-Rai başkentte kalmayı tercih etmişti.

