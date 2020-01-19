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  4. Yemen’de Husiler sivil yerleşimlerini hedef alıyor

Yemen’de Husiler sivil yerleşimlerini hedef alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Yemen’deki El Hudeyde kentinde Husiler tarafından düzenlenen hava saldırıları sonucu sivillere ait evler kullanılamaz hale geldi.Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından El Hudeyde kentinde düzenlenen topçu saldırıları nedeniyle sivillere ait birçok evde büyük hasar meydana geldi.

Yemen’deki El Hudeyde kentinde Husiler tarafından düzenlenen hava saldırıları sonucu sivillere ait evler kullanılamaz hale geldi.
Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından El Hudeyde kentinde düzenlenen topçu saldırıları nedeniyle sivillere ait birçok evde büyük hasar meydana geldi. Husiler’in kentin güneyinde aralıksız topçu saldırıları düzenlediği ve sivil yerleşim bölgelerinin de hedef alındığı belirtildi. Yerel kaynaklar, en az 21 evin kullanılamaz hale geldiğini ve birçok ailenin evsiz kaldığını açıkladı. Evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin yakın bölgelerdeki kamplara yerleştiği ifade edildi. Yemenli Ahmed Bassam yaptığı açıklamada, “Aileler evlerini terk etti. Çünkü bu büyük yıkımda kimse yaşayamaz” dedi.
El Hudeyde’nin büyük bir kısmı İran destekli Husiler’in kontrolünde bulunuyor.
Yemen’deki Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Koalisyon güçleri ve Husiler arasındaki çatışmalar nedeniyle on binlerce sivil hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerlerinden edildi.

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