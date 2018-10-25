Yemen'de Husiler tarafından kaçırılan basın mensupları

Yemen'de Husiler, kaçırdıkları 20 basın mensubundan 18'ini serbest bıraktı.

Yemen Gazeteciler Sendikası Eğitim Komitesi Başkanı Nebil el-Esidi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin kaçırdığı 20 basın mensubundan 18'ini serbest bıraktığını belirtti.

Esidi, Husilerin Eşref er-Rifi ile Adil Abdulmuğni isimli 2 gazeteciyi hala alıkoyduğunu ifade etti.

Husilerin söz konusu 2 gazeteciyi alıkoyma sebebi hakkında bilgi alınamadı.

Husiler bugün Sana'da nefret söylemine karşı etkinlik düzenleyen 20 basın mensubunu kaçırmıştı.

Araştırmalar ve Ekonomik Enformasyon Merkezi'ne (SEMC) bağlı Basın Hürriyeti Gözlemevi tarafından yayımlanan raporda, Basın özgürlüğünde kötüye gidişin sürdüğü Yemen'de, yılın ilk yarısında 8 gazetecinin öldürüldüğü ve basın mensuplarına yönelik çok sayıda ihlalin yaşandığı belirtilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

