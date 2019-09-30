Yemen'de Husiler yüzlerce tutukluyu tek taraflı serbest bıraktı

CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan 290 tutuklunun tek taraflı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, bu ay Dhamar'da gözaltı merkezlerinden birine yapılan saldırıda hayatta kalan 42 kişinin de aralarında bulunduğu 290 tutuklunun bugün tek taraflı olarak salıverildiği belirtildi.

Salıverilme işlemine, Ulusal Mahkum İşleri Komitesinin talebi üzerine ICRC ve Birleşmiş Milletler'in (BM) olanak tanıdığı ifade edildi.

Açıklamada, ICRC'nin serbest bırakılan tutukluların ulaşım giderleri ve seyahatleri sırasındaki diğer masraflarının karşılanması için para yardımı yaptığı ve salıverilen çocukların karşılanması için de aileleriyle irtibata geçtiği kaydedildi.

ICRC Yemen Heyeti Başkanı Franz Rauchenstein, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çatışmanın tarafları talepte bulunduğunda, tutukluların salıverilmesinde tarafsız bir kolaylaştırıcı (arabulucu) olarak hareket etmeye her zaman hazırız. Bu operasyonun diğer salıverilmelere kapı açacağını ve sevdiklerine yeniden kavuşmayı bekleyen aileleri rahatlatacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.