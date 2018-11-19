Yemen'de yaklaşık dört yıldır süren iç savaşın taraflarından olan İran destekli Şii Husiler, roket sadırılarını sonlandırabileceklerini açıkladı. Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin barış sağlanmasından yana tavır sergilemesi halinde Husilerin de hazır olduğu belirtildi.

Açıklama, Husi birliklerinin devrim komitesinin başındaki Muhammed el Husi tarafından Pazartesi günü Twitter üzerinden yapıldı. Muhammed el Husi, "roket ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların sonlandırılmasının bir iyi niyet göstergesi olduğunu ve düşmanın barış görüşmelerine itiraz etme ve Yemen'i işgal etmeyi sürdürme imkanını ortadan kaldıracağını vurguladı.

Husilerin açıklaması, BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in BM Güvenlik Konseyi'nde açıkmasından kısa süre sonra yapıldı. Griffiths, tarih vermeden tarafların yeniden barış görüşmelerine başlamak üzere masaya oturacaklarını ifade etmişti.

Yemen'de şimdiye kadar sürdürülen barış görüşmelerinden sonuç alınmadı. Çatışmalar geçen haftalarda Husilerin kontrolündeki Hudeyde liman kentine operasyon başlatılmasıyla yeniden şiddetlendi.