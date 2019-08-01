Yemen'de Husilerden saldırı

Bir karakola düzenlenen intihar saldırısında da en az 11 kişi öldü.Yemen'in başkenti Aden'de Şii Husi milislerinin bir askeri geçit törenine düzenlediği füze saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Reuters haber ajansı saldırının Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güvenlik Kuşağı'na ait bir askeri kampa düzenlediğini geçti. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de Husilere karşı savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun da bir bileşeni.

Reuters sağlık ve güvenlik makamlarından aldığı bilgilere göre ölü sayısını en az 32 olarak açıkladı. Alman haber ajansı dpa'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre ise saldırıda en az 35 kişi ölürken 19 kişi de yaralandı.

Husilerin resmi televizyon kanalı konumundaki El Mesire saldırının orta menzilli balistik füzey ve bir askeri insansız hava aracıyla düzenlendiğini duyurdu. Haberde hedef alınan askerlerin Husilerin elinde bulunan bölgelere yönelik bir harekât için hazırlık halinde olduğu ileri sürüldü.

Yemen ordusundan bir kaynak Tuğgeneral Münir El Yafi'nin de ölenler arasında olduğunu söyledi.